Турция угрожает вернуть поток мигрантов к уровню 2016 года, когда в страны ЕС въехали до полутора миллионов человек. В турецком МИД обещают заморозить выполнение соглашения по беженцам, достигнутое с Брюсселем: деньги и безвизовый режим — в обмен на контроль над "греческим маршрутом". Визовых послаблений Турция от ЕС так и не получила. Вместо этого на подходе антитурецкие санкции. Насколько серьезны ответные меры Анкары?

Турция пугает Европу открытой дверью. Мигранты — вновь отличный рычаг в руках Эрдогана. И этот аргумент президент Турции пускает в ход, когда в Брюсселе начинают легкомысленно давить на Анкару.

В Европе решили ввести санкции из-за претензий Турции на газ в районе Кипра.

На шельфе уже стартовали работы по бурению, специалисты оценивают запасы в 200 миллиардов кубометров газа. А тут турецкие власти еще и вспомнили, что барьер на пути мигрантов из Сирии в Европу был увязан с безвизовым режимом для граждан Турции. Открывать двери в ЕС не спешат, и вот теперь Эрдоган решает распахнуть их для беженцев.

"Очевидно, что Европа оставила нас одних в этом вопросе. Одобрительное похлопывание по плечу нас перестало устраивать. Если бы Турция не приняла в свое время решительных мер, ни одно правительство Европы не выдержало бы даже шести месяцев нашествия беженцев. Если вы хотите, мы попробуем открыть двери в Европу", — заявил Селейман Сойлу, министр внутренних дел Турции.

Только за 2015 год в Европейский Союз прибыли около полутора миллионов беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Тогда в месяц через Турцию, через сухопутную границу с Грецией в Европейский Союз попадали около 150 тысяч беженцев. Большая часть стремилась в Германию, но досталось больше неприятностей малым членам ЕС.

Греция, Болгария, Словения стали перевалочными пунктами, нагрузка на экономику и силовой блок — запредельная. Население Словении — например — 2 миллиона — и тут такой транзит. Европа тонула в беженцах, а бежали не только жертвы войны, среди мигрантов, которые действительно спасались, были и террористы.

Еще одна проблема, которую породил миграционный кризис, — всплеск преступности, от которой Европа отвыкла. Изнасилования, разбои, убийства. Граждане Германии, которые давно привыкли к комнатной криминальной температуре, обожглись и от этого растерялись. Правоохранительные органы тоже были не готовы и смущены официальной позицией, преступников оправдывали, мол, психологические травмы, другая культура. Такую толерантность оценили не все.

И тут Турция предложила растерянной Европе свои услуги: между Анкарой и Брюсселем было подписано соглашение о реадмиссии мигрантов. Но Европа не только платила за эти услуги. Была увязка и с евроинтеграцией Турции.

"Соглашение о реадмиссии и освобождение от виз должны были вступить в силу одновременно. Этого не произошло. Мы приостановили действие соглашения о реадмиссии", сказал Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции.

О том, что в Брюсселе немного слукавили, стало понятно еще несколько лет назад. Либерализация визового режима затянулась. Но теперь и Турция не стремиться в ЕС и санкции Брюсселя не к месту.

Если "греческий маршрут" вновь заработает, начнется новая волна миграционного кризиса. Но пока в Европе делают вид, что все под контролем, более того, что это Турция нуждается в соглашении, а не наоборот.

"Да, мы видели комментарии главы МИД Турции. Мы не можем сказать, что речь идет о каких-либо изменениях. Обе стороны привержены выполнению соглашения между ЕС и Турцией. Но выполнение соглашения о реадмиссии, о котором шла речь, остается одним из условий для либерализации визового режима с Турцией. Мы поддерживаем Турцию в стремлении выполнить все договоренности, которые были заключены для либерализации визового режима в кратчайшие сроки. Соглашение о реадмисии остается одним из условий", — подчеркнула Наташа Берто, пресс-секретарь главы Еврокомиссии.

В одной только Турции около 3 миллионов сирийских беженцев. Чем сложнее и дороже перебраться в Европу, тем больше мигрантов пока остаются в Ливане, Иордании и Турции, но если Анкара откроет двери, спрос опустит цены на транзит. Мечта, она никуда не делась.

За время передышки, которая была у европейских политиков, Брюссель фактически ничего не сделал для того, чтобы помочь той же Сирии вернуть беженцев домой, хотя значительные территории были освобождены от боевиков террористических группировок и по инициативе Москвы и Дамаска, в Арабской Республике начали создавать условия для комфортного возвращения людей, которые когда то бежали от войны.

Чтобы надавить на Европу, турецкие власти могут не просто открыть границу для мигрантов — спецслужбы Турции контролируют границу с провинцией Идлиб, а этот анклав на территории Сирии — главная база террористического Интернационала. Анкаре достаточно просто не мешать беженцам из Идлиба. К европейским политикам у избирателей появится масса новых нетолерантных вопросов. Еще не ясно, кто и кого будет хлопать по плечу.