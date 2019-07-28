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Ситуация на Украине 39 минут назад
Случилось то, что при Порошенко было невозможным
Официальные представители Киева, пожалуй, впервые не в Минске пожали руки представителям ЛНР. Событие для Украины из ряда вон выходящее. Единственный пункт пропуска в луганском регионе — мост через реку Северский Донец — был взорван украинской армией еще в 2015 году. И вот теперь президент Зеленский распорядился его отремонтировать. Инженеры и строители из Киева и Луганска встретились на мосту и готовы приступить к работе. Главное, чтобы не стреляли. Перемирие, которое на Украине называли бессрочным, пока хрупкое.
Полноценная и капитальная траншея ЛНР. И она пуста, хотя здесь остались ящики для снарядов. Здесь — позиция для ведения огня. Тоже никого. Армия ЛНР и армия Украины отведены друг от друга на 2 километра. Пожалуй, это первое большое событие со знаком плюс, когда Киеву и Донбассу удалось договориться и действительно, а не на бумаге войска отвести.
При Порошенко это было невозможным. Киевские инженеры и строители приехали в станицу Луганская осмотреть взорванный украинской армией мост. Правда, сначала пошли на нейтральную полосу без предупреждения. Несколько звонков друг другу — разрешение получено. Мост нужен всем.
Четыре года старики и дети преодолевают полосу препятствий через реку Северский Донец. Ходят за пенсией, к родным и на дачи.
"Зеленского сюда бы пустить, чтобы не там стоял, когда его снимали, прятался за телохранителей, пусть бы марш-бросок сделал, когда инвалиды едут за пенсией. Посадить бы его на пенсию на нашу: отдыхал бы в Турции или нет?" – говорят местные жители.
Инженеры работают спокойно – чертят, фотографируют. О конфликте говорить не хотят. От войны устали все. На безопасном расстоянии историческое событие фиксирует начальство. Здесь уже риторика прежняя.
Верить Киеву Донбасс давно отвык. Трехлетняя Оля из Первомайска ранена в голову уже при Зеленском — попал осколок от снаряда. Когда начался обстрел, Оля была во дворе. Никогда раньше под обстрел не попадала. В последний раз в этот дом прилетали снаряды до рождения Оли. В 2015 году.
Соседку, 54-летнюю Елену, всем домом недавно похоронили. От осколка погибла сразу там, где стояла, возле двери в подъезд. Теперь здесь цветы.
Рушат семьи на этой войне не только снаряды. Братья Кириленко, слава Богу, живы и здоровы, но не общаются почти 5 лет. Кириленко теперь на Украине популярнее братьев Кличко.
Евгений — офицер спецслужб ДНР, Павел возглавляет украинскую Донецкую областную администрацию. Она теперь в Краматорске. Зеленский лично приезжал представить Павла региону.
Оба брата закончили Юридическую академию в Харькове. Паша стал прокурором, Женя — полицейским. Бабушка братьев Кириленко до сих пор живет в Горловке, на самой линии фронта. Мама и папа остались дома в Макеевке. Это в ДНР. К сыну Павлу Надежда Кириленко ездит часто. Недавно родилась внучка.
Конечно, в семье мечтают снова, как раньше, собраться за одним столом, но иллюзий не строят. Слишком далеко друг от друга развела братьев война.
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