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28 июля 201920:40

Квят о подиуме в Германии: это были настоящие русские горки

Даниил Квят

Даниил Квят
EPA

Российский пилот итальянской автогоночной команды "Торо Россо" Даниил Квят поделился впечатлениями от гонки этапа Формулы-1 в Германии, где он занял третье место.

"Это невероятно! Потрясающе, что нам удалось снова подняться на подиум после стольких лет, – приводит слова Квята F1News.Ru. – Гонка была безумная, но мне все-таки удалось все собрать воедино, и я очень рад этому подиуму. Я уже думал, что гонка для меня закончена, но потом ситуация вновь менялась к лучшему. Это были настоящие русские горки, и то, что происходило на трассе, можно сравнить с моей карьерой".

Напомним, Квят впервые финишировал на подиуме с 2016 года, а также принес своей команде второй подиум в истории.

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