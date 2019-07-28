Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
28 июля 201921:46

В Тулун направлены дополнительные силы Росгвардии

Светлана Латынина/ТАСС

Росгвардия направила в город Тулун Иркутской области дополнительную группировку сил для ликвидации последствий паводка, сообщает пресс-служба ведомства. Помогать бороться с последствиями паводка будут более 200 росгвардейцев. Они разберут завалы, очистят улицы от приплывшего мусора, подвезут питьевую воду и вывезут имущества из аварийного жилья.

Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает расти и по состоянию на 19 часов по Москве достигла 720 сантиметров.

Месяц назад Тулунский район сильно пострадал от сильного наводнения. Тогда паводок коснулся 10 муниципальных образований Иркутской области, подтопило более 100 населенных пунктов с 10 тысячами жилых домов, в которых проживают 43 тысячи человек. Пропавшими без вести при наводнении числятся семь человек, 25 человек погибли.

 

Сейчас

20:44

Жара в Финляндии побила рекорд 45-го

20:07

Митинг за улучшение отношений с Россией в Батуми собрал десятки тысяч человек

19:08

На газ гонконгские демонстранты ответили огнем

18:13

"Альянс патриотов Грузии" устроил пророссийский митинг в центре Батуми

17:25

Паводок: уровень воды в Ие превысил критическую отметку

17:06

Интервью Путина номинировано на "Эмми"

17:01

В Харькове памятник националистам облили красной краской

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Митинг за улучшение отношений с Россией в Батуми собрал десятки тысяч человек

Митинг за улучшение отношений с Россией в Батуми собрал десятки тысяч человек

1 час назад
Паводок: уровень воды в Ие превысил критическую отметку, обрушился мост через Солзан

Паводок: уровень воды в Ие превысил критическую отметку, обрушился мост через Солзан

4 часа назад
День ВМФ: летающий "Медведь" и модернизированный ветеран

День ВМФ: летающий "Медведь" и модернизированный ветеран

4 часа назад
Дети из "Сириуса" придумали "Ныряющее крыло"

Дети из "Сириуса" придумали "Ныряющее крыло"

3 часа назад
Добряк, интеллектуал и симпатяга: коллеги вспоминают Кара-Мурзу

Добряк, интеллектуал и симпатяга: коллеги вспоминают Кара-Мурзу

5 часов назад
Британский эсминец Duncan прибыл в Ормузский пролив

Британский эсминец Duncan прибыл в Ормузский пролив

1 час назад
Квят о подиуме в Германии: это были настоящие русские горки

Квят о подиуме в Германии: это были настоящие русские горки

1 час назад
Интервью Путина номинировано на "Эмми"

Интервью Путина номинировано на "Эмми"

4 часа назад
"Северный поток" заработал раньше плана. Транзит через Украину снизился

"Северный поток" заработал раньше плана. Транзит через Украину снизился

6 часов назад
ЕС раскритиковал российскую полицию, а немецкую и французскую не стал

ЕС раскритиковал российскую полицию, а немецкую и французскую не стал

6 часов назад
Нужна помощь: Арине Васильевой требуется операция для восстановления слуха

Нужна помощь: Арине Васильевой требуется операция для восстановления слуха

25.07.2019 11:15
В Тулун направлены дополнительные силы Росгвардии

В Тулун направлены дополнительные силы Росгвардии

12 минут назад
Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство

Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство

15 минут назад
Гол Чалова принес победу ЦСКА в столичном дерби с "Локомотивом"

Гол Чалова принес победу ЦСКА в столичном дерби с "Локомотивом"

53 минуты назад
Жара в Финляндии побила рекорд 45-го

Жара в Финляндии побила рекорд 45-го

1 час назад
Аргун возглавил молодой Кадыров

Аргун возглавил молодой Кадыров

1 час назад
"Торпедо" под руководством Игнашевича потерпело первое поражение в ФНЛ

"Торпедо" под руководством Игнашевича потерпело первое поражение в ФНЛ

1 час назад
За "розовую бандитку" объявлено вознаграждение

За "розовую бандитку" объявлено вознаграждение

1 час назад
Зеленский не оправдал надежд Морозова

Зеленский не оправдал надежд Морозова

2 часа назад
На газ гонконгские демонстранты ответили огнем

На газ гонконгские демонстранты ответили огнем

2 часа назад
Между Мексикой и Гавайями объявился "Эрик"

Между Мексикой и Гавайями объявился "Эрик"

2 часа назад
Пропавшего в лесу трехлетнего грибника нашли живым

Пропавшего в лесу трехлетнего грибника нашли живым

2 часа назад
"Ростов" поднялся на второе место в РПЛ, обыграв на выезде "Арсенал"

"Ростов" поднялся на второе место в РПЛ, обыграв на выезде "Арсенал"

2 часа назад
Скончалась легенда Disney Расси Тейлор

Скончалась легенда Disney Расси Тейлор

2 часа назад
Рябков оценил вероятность встречи Лаврова и Помпео

Рябков оценил вероятность встречи Лаврова и Помпео

3 часа назад
Полицейские три километра сопровождали грузовик с отказавшими тормозами. Видео

Полицейские три километра сопровождали грузовик с отказавшими тормозами. Видео

3 часа назад
Второй день насмешек: Зеленскому "открыли страшную тайну"

Второй день насмешек: Зеленскому "открыли страшную тайну"

3 часа назад
Столичное дерби. ЦСКА и "Локомотив" определились со стартовыми составами

Столичное дерби. ЦСКА и "Локомотив" определились со стартовыми составами

3 часа назад
Сборная России стала третьей в общем зачете чемпионата мира по водным видам спорта

Сборная России стала третьей в общем зачете чемпионата мира по водным видам спорта

4 часа назад
Появилось новое видео фатальной аварии на гонках в Подмосковье

Появилось новое видео фатальной аварии на гонках в Подмосковье

4 часа назад
В Коми разрыв газопровода спровоцировал пожар

В Коми разрыв газопровода спровоцировал пожар

4 часа назад
На памятнике украинским националистам нарисовали флаг Польши

На памятнике украинским националистам нарисовали флаг Польши

4 часа назад
Артем Дзюба получил повреждение в матче с "Оренбургом"

Артем Дзюба получил повреждение в матче с "Оренбургом"

5 часов назад
Тульские медики, спешившие к больному, угодили в аварию. Видео

Тульские медики, спешившие к больному, угодили в аварию. Видео

5 часов назад
На Украине произошла утечка токсичного тетрахлорида титана

На Украине произошла утечка токсичного тетрахлорида титана

5 часов назад
Российские пловцы завоевали бронзу чемпионата мира в эстафете 4х100 м

Российские пловцы завоевали бронзу чемпионата мира в эстафете 4х100 м

5 часов назад
Все, кроме США, хотят сохранить сделку с Ираном

Все, кроме США, хотят сохранить сделку с Ираном

5 часов назад
Визит Медведева в Крым: Киев протестует

Визит Медведева в Крым: Киев протестует

5 часов назад
Штаб-квартиру партии Нетаньяху украсили Путиным, Трампом и Моди

Штаб-квартиру партии Нетаньяху украсили Путиным, Трампом и Моди

6 часов назад
Очевидец снял на видео момент падения самолета в озеро

Очевидец снял на видео момент падения самолета в озеро

6 часов назад
Россияне застряли в Барселоне из-за забастовки персонала аэропорта. Видео

Россияне застряли в Барселоне из-за забастовки персонала аэропорта. Видео

6 часов назад
Израиль и США испытали перехватчик экзоатмосферных целей

Израиль и США испытали перехватчик экзоатмосферных целей

7 часов назад
Макгрегор сознался в запрещенном приеме против Нурмагомедова

Макгрегор сознался в запрещенном приеме против Нурмагомедова

7 часов назад
Алибасов заявил, что его сын сбежал, прихватив миллионы

Алибасов заявил, что его сын сбежал, прихватив миллионы

7 часов назад
В Санкт-Петербурге нашли труп экс-чемпиона России по кикбоксингу

В Санкт-Петербурге нашли труп экс-чемпиона России по кикбоксингу

7 часов назад
Навальный госпитализирован

Навальный госпитализирован

8 часов назад
Увлечение смартфонами может спровоцировать ожирение

Увлечение смартфонами может спровоцировать ожирение

8 часов назад
Топ-10 развивающих игрушек по мультфильмам со скидкой 15 процентов

Топ-10 развивающих игрушек по мультфильмам со скидкой 15 процентов

8 часов назад
Изрезанная блогерша в чемодане: возбуждено дело

Изрезанная блогерша в чемодане: возбуждено дело

10 часов назад