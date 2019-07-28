В Тулун направлены дополнительные силы Росгвардии

Росгвардия направила в город Тулун Иркутской области дополнительную группировку сил для ликвидации последствий паводка, сообщает пресс-служба ведомства. Помогать бороться с последствиями паводка будут более 200 росгвардейцев. Они разберут завалы, очистят улицы от приплывшего мусора, подвезут питьевую воду и вывезут имущества из аварийного жилья.

Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает расти и по состоянию на 19 часов по Москве достигла 720 сантиметров.

Месяц назад Тулунский район сильно пострадал от сильного наводнения. Тогда паводок коснулся 10 муниципальных образований Иркутской области, подтопило более 100 населенных пунктов с 10 тысячами жилых домов, в которых проживают 43 тысячи человек. Пропавшими без вести при наводнении числятся семь человек, 25 человек погибли.