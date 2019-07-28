Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство

Двое подростков задержаны в Подмосковье, их подозревают в двойном убийстве, сообщает Следственный комитет.

По предварительной версии, в субботу, 27 июля, в подмосковном Талдоме подростки 16 и 17 лет распивали спиртные напитки в компании двух сестер 33 и 43 лет. В разгар вечеринки возник пьяный конфликт в ходе которого сестры были убиты. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 ("Убийство"), идет допрос задержанных.