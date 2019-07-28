Число погибших при расстреле похоронной процессии увеличилось

По меньшей мере 65 человек погибли в ходе нападения террористов на похоронную процессию в Нигерии, передает France Press.

Инцидент произошел на северо-востоке страны. Ранее сообщалось о 30 погибших во время первой атаки на похоронную процессию и 10 пострадавших.

Известно, что на похоронную процессию напали боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам", добивающиеся введения законов шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, которые проводятся в Нигерии, Камеруне и Чаде.