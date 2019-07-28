Артем Дзюба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков – он в футболе не разбирается

В матче третьего тура российской премьер-лиги "Зенит" на выезде обыграл "Оренбург" (2:0). Нападающий "сине-бело-голубых" Артем Дзюба поделился впечатлениями от игры, в которой он записал на свой счет гол и результативную передачу.

"Главное – победили, очень трудный матч. Рад за Андрюху Лунева, потому что его признали лучшим сегодня, – приводит слова Дзюбы пресс-служба "Зенита". – Мне кажется, что для него это было очень важно. Сегодня он провел потрясающий матч. Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков – он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой".

Дзюба вышел в старте, на 55-й минуте реализовал пенальти, на 65-й минуте получил желтую карточку, а на 78-й минуте попросил замену. После матча наставник петербуржцев Сергей Семак сообщил, что Артем получил повреждение.

"Здоровье? Тяжелое поле, очень твердое. Спину схватило и заднюю поверхность бедра немножко. Тяжело с моими габаритами играть на искусственном поле. Нужно избавлять от искусственных полей, потому что это безобразие", – подытожил 30-летний форвард.

Напомним, "Зенит" одержал третью победу кряду и с девятью очками вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы. В следующем туре "сине-бело-голубые" в субботу, 3 августа примут "Краснодар".