Новости Спорт

Все видео этой рубрики
28 июля 201921:45

Артем Дзюба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков – он в футболе не разбирается

Артем Дзюба

Артем Дзюба
Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС

В матче третьего тура российской премьер-лиги "Зенит" на выезде обыграл "Оренбург" (2:0). Нападающий "сине-бело-голубых" Артем Дзюба поделился впечатлениями от игры, в которой он записал на свой счет гол и результативную передачу.

"Главное – победили, очень трудный матч. Рад за Андрюху Лунева, потому что его признали лучшим сегодня, – приводит слова Дзюбы пресс-служба "Зенита". – Мне кажется, что для него это было очень важно. Сегодня он провел потрясающий матч. Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков – он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой".

Дзюба вышел в старте, на 55-й минуте реализовал пенальти, на 65-й минуте получил желтую карточку, а на 78-й минуте попросил замену. После матча наставник петербуржцев Сергей Семак сообщил, что Артем получил повреждение.

"Здоровье? Тяжелое поле, очень твердое. Спину схватило и заднюю поверхность бедра немножко. Тяжело с моими габаритами играть на искусственном поле. Нужно избавлять от искусственных полей, потому что это безобразие", – подытожил 30-летний форвард.

Напомним, "Зенит" одержал третью победу кряду и с девятью очками вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы. В следующем туре "сине-бело-голубые" в субботу, 3 августа примут "Краснодар".

Сейчас

20:44

Жара в Финляндии побила рекорд 45-го

20:07

Митинг за улучшение отношений с Россией в Батуми собрал десятки тысяч человек

19:08

На газ гонконгские демонстранты ответили огнем

18:13

"Альянс патриотов Грузии" устроил пророссийский митинг в центре Батуми

17:25

Паводок: уровень воды в Ие превысил критическую отметку

17:06

Интервью Путина номинировано на "Эмми"

17:01

В Харькове памятник националистам облили красной краской

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Митинг за улучшение отношений с Россией в Батуми собрал десятки тысяч человек

Митинг за улучшение отношений с Россией в Батуми собрал десятки тысяч человек

1 час назад
Паводок: уровень воды в Ие превысил критическую отметку, обрушился мост через Солзан

Паводок: уровень воды в Ие превысил критическую отметку, обрушился мост через Солзан

4 часа назад
День ВМФ: летающий "Медведь" и модернизированный ветеран

День ВМФ: летающий "Медведь" и модернизированный ветеран

4 часа назад
Дети из "Сириуса" придумали "Ныряющее крыло"

Дети из "Сириуса" придумали "Ныряющее крыло"

3 часа назад
Добряк, интеллектуал и симпатяга: коллеги вспоминают Кара-Мурзу

Добряк, интеллектуал и симпатяга: коллеги вспоминают Кара-Мурзу

5 часов назад
Британский эсминец Duncan прибыл в Ормузский пролив

Британский эсминец Duncan прибыл в Ормузский пролив

1 час назад
Квят о подиуме в Германии: это были настоящие русские горки

Квят о подиуме в Германии: это были настоящие русские горки

1 час назад
Интервью Путина номинировано на "Эмми"

Интервью Путина номинировано на "Эмми"

4 часа назад
"Северный поток" заработал раньше плана. Транзит через Украину снизился

"Северный поток" заработал раньше плана. Транзит через Украину снизился

6 часов назад
ЕС раскритиковал российскую полицию, а немецкую и французскую не стал

ЕС раскритиковал российскую полицию, а немецкую и французскую не стал

6 часов назад
Нужна помощь: Арине Васильевой требуется операция для восстановления слуха

Нужна помощь: Арине Васильевой требуется операция для восстановления слуха

25.07.2019 11:15
В Тулун направлены дополнительные силы Росгвардии

В Тулун направлены дополнительные силы Росгвардии

12 минут назад
Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство

Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство

15 минут назад
Гол Чалова принес победу ЦСКА в столичном дерби с "Локомотивом"

Гол Чалова принес победу ЦСКА в столичном дерби с "Локомотивом"

53 минуты назад
Жара в Финляндии побила рекорд 45-го

Жара в Финляндии побила рекорд 45-го

1 час назад
Аргун возглавил молодой Кадыров

Аргун возглавил молодой Кадыров

1 час назад
"Торпедо" под руководством Игнашевича потерпело первое поражение в ФНЛ

"Торпедо" под руководством Игнашевича потерпело первое поражение в ФНЛ

1 час назад
За "розовую бандитку" объявлено вознаграждение

За "розовую бандитку" объявлено вознаграждение

1 час назад
Зеленский не оправдал надежд Морозова

Зеленский не оправдал надежд Морозова

2 часа назад
На газ гонконгские демонстранты ответили огнем

На газ гонконгские демонстранты ответили огнем

2 часа назад
Между Мексикой и Гавайями объявился "Эрик"

Между Мексикой и Гавайями объявился "Эрик"

2 часа назад
Пропавшего в лесу трехлетнего грибника нашли живым

Пропавшего в лесу трехлетнего грибника нашли живым

2 часа назад
"Ростов" поднялся на второе место в РПЛ, обыграв на выезде "Арсенал"

"Ростов" поднялся на второе место в РПЛ, обыграв на выезде "Арсенал"

2 часа назад
Скончалась легенда Disney Расси Тейлор

Скончалась легенда Disney Расси Тейлор

2 часа назад
Рябков оценил вероятность встречи Лаврова и Помпео

Рябков оценил вероятность встречи Лаврова и Помпео

3 часа назад
Полицейские три километра сопровождали грузовик с отказавшими тормозами. Видео

Полицейские три километра сопровождали грузовик с отказавшими тормозами. Видео

3 часа назад
Второй день насмешек: Зеленскому "открыли страшную тайну"

Второй день насмешек: Зеленскому "открыли страшную тайну"

3 часа назад
Столичное дерби. ЦСКА и "Локомотив" определились со стартовыми составами

Столичное дерби. ЦСКА и "Локомотив" определились со стартовыми составами

3 часа назад
Сборная России стала третьей в общем зачете чемпионата мира по водным видам спорта

Сборная России стала третьей в общем зачете чемпионата мира по водным видам спорта

4 часа назад
Появилось новое видео фатальной аварии на гонках в Подмосковье

Появилось новое видео фатальной аварии на гонках в Подмосковье

4 часа назад
В Коми разрыв газопровода спровоцировал пожар

В Коми разрыв газопровода спровоцировал пожар

4 часа назад
На памятнике украинским националистам нарисовали флаг Польши

На памятнике украинским националистам нарисовали флаг Польши

4 часа назад
Артем Дзюба получил повреждение в матче с "Оренбургом"

Артем Дзюба получил повреждение в матче с "Оренбургом"

5 часов назад
Тульские медики, спешившие к больному, угодили в аварию. Видео

Тульские медики, спешившие к больному, угодили в аварию. Видео

5 часов назад
На Украине произошла утечка токсичного тетрахлорида титана

На Украине произошла утечка токсичного тетрахлорида титана

5 часов назад
Российские пловцы завоевали бронзу чемпионата мира в эстафете 4х100 м

Российские пловцы завоевали бронзу чемпионата мира в эстафете 4х100 м

5 часов назад
Все, кроме США, хотят сохранить сделку с Ираном

Все, кроме США, хотят сохранить сделку с Ираном

5 часов назад
Визит Медведева в Крым: Киев протестует

Визит Медведева в Крым: Киев протестует

5 часов назад
Штаб-квартиру партии Нетаньяху украсили Путиным, Трампом и Моди

Штаб-квартиру партии Нетаньяху украсили Путиным, Трампом и Моди

6 часов назад
Очевидец снял на видео момент падения самолета в озеро

Очевидец снял на видео момент падения самолета в озеро

6 часов назад
Россияне застряли в Барселоне из-за забастовки персонала аэропорта. Видео

Россияне застряли в Барселоне из-за забастовки персонала аэропорта. Видео

6 часов назад
Израиль и США испытали перехватчик экзоатмосферных целей

Израиль и США испытали перехватчик экзоатмосферных целей

7 часов назад
Макгрегор сознался в запрещенном приеме против Нурмагомедова

Макгрегор сознался в запрещенном приеме против Нурмагомедова

7 часов назад
Алибасов заявил, что его сын сбежал, прихватив миллионы

Алибасов заявил, что его сын сбежал, прихватив миллионы

7 часов назад
В Санкт-Петербурге нашли труп экс-чемпиона России по кикбоксингу

В Санкт-Петербурге нашли труп экс-чемпиона России по кикбоксингу

7 часов назад
Навальный госпитализирован

Навальный госпитализирован

8 часов назад
Увлечение смартфонами может спровоцировать ожирение

Увлечение смартфонами может спровоцировать ожирение

8 часов назад
Топ-10 развивающих игрушек по мультфильмам со скидкой 15 процентов

Топ-10 развивающих игрушек по мультфильмам со скидкой 15 процентов

8 часов назад
Изрезанная блогерша в чемодане: возбуждено дело

Изрезанная блогерша в чемодане: возбуждено дело

10 часов назад