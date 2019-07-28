Товарищеские матчи. "Наполи" разгромил "Ливерпуль", "Арсенал" проиграл "Лиону"

В рамках товарищеского матча итальянский "Наполи" на поле стадиона "Мюррейфилд" в шотландском городе Эдинбург разгромил английский "Ливерпуль", забив три безответных мяча – 3:0.

У победителей встречи голами отметились Лоренцо Инсинье, Аркадиуш Милик и Амин Юнес, забившие на 17-й. 28-й и 52-й минутах соответственно.

В параллельной встрече "Челси" переиграл "Рединг" (4:3), "Кельн" уступил "Вильярреалу" (1:3), а футболисты "Сассуоло" забили десять мячей в ворота "Чиливерге Маццано" (10:0).

Лондонский "Арсенал" в матче товарищеского Кубка Эмиратов проиграл французскому "Лиону" со счетом 1:2. Победу "львам" принес Мусса Дембеле, оформивший дубль в течение десяти минут.