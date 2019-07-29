Помпео заявил, что Иран не принял его идею поговорить с народом

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Тегеран не хочет, чтобы он приезжал в Иран и говорил с народом страны.

"Недавно я предложил поехать в Тегеран и поговорить непосредственно с иранским народом. Режим не принял мое предложение ", — написал Помпео в твиттере, предположив, что нынешний режим в Иране очень плох, раз, мол, не хочет, чтобы люди услышали "правду без фильтра", сообщает РИА Новости.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения прогремели взрывы. США возложили ответственность за инцидент на Иран. Тегеран эти обвинения отверг.

20 июня иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС.

Лондон начал с Тегераном "войну танкеров". В начале июля в Гибралтаре британский спецназ по приказу Вашингтона захватил корабль с иранской нефтью. Иран ответил задержанием британского нефтетанкера.

В настоящее время американцы собирают военную флотилию в Ормузском проливе. Боевые корабли США и их союзников будут патрулировать судоходные пути вдоль иранского побережья.