ОБСЕ: языковая политика на Украине вносит дискриминацию

Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер считает, что языковая политика, сложившаяся на Украине, нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.

"Одна из сегодняшних проблем — реализация рекомендаций Совета Европы. К примеру, это касается разделения между языками Евросоюза и всеми остальными", — отметил Заньер в интервью газете "Известия".

По его словам, такая классификация говорит о том, что по отношению к разным нацменьшинствам проводится неравная политика, а это вносит элементы дискриминации. Он добавил, что недавно принятый закон о языке был принят без консультаций с представителями меньшинств.

Заньер также отметил, что занимающееся темой языковой политики подразделение ОБСЕ совместно с министерством культуры Украины сейчас работает "над некоторыми изменениями, которые должны появиться в документе и учесть в том числе роль русского языка".

О том, что Киеву следует учитывать права национальных меньшинств, Заньер говорил и раньше — во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН 16 июля. Комиссар заявил, что в принятом законе в том виде, в котором он есть сейчас, отсутствует юридическая ясность и гарантии относительной защиты прав представителей национальных меньшинств в языковой сфере.

Закон о языке вступил в силу на Украине 16 июля. Он обязывает всех граждан страны при исполнении служебных обязанностей разговаривать исключительно по-украински. Закон стал прощальным "подарком" Петра Порошенко: несмотря на протесты миллионов русскоговорящих украинцев, он подписал документ за пять дней до окончания президентских полномочий.

"В данном случае речь идет не только о нарушении Минских соглашений, но и практически всех международных правовых актов в области прав человека, которые ратифицировала Украина и которые гарантируют право на использование родного языка", — заявил ранее корреспондент радиостанции Вести FM.