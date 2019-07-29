Венесуэла обратится в ООН из-за постоянных воздушных вторжений США

Венесуэла обратится к ООН в связи с нарушениями воздушного пространства страны со стороны США. Об этом сообщил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Как мы уже заявляли, администрация Трампа откровенно признается и соглашается с тем, что фактически нарушает воздушное пространство Венесуэлы. Тяжкое и преступное признание. Нет сомнений в их злых намерениях. Мы обратимся с жалобой в ООН", — заявил министр.

Власти Венесуэлы заявили, что США несколько раз нарушали воздушное пространство страны за последние две недели. Минобороны сообщило, что эти инциденты могут расцениваться как серьезная угроза извне.

Ранее в июле в стране произошло масштабное отключение электроэнергии – и уже не первое. Причиной отключения могла стать электромагнитная атака, заявили власти, возложи ответственность на США.