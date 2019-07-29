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29 июля 201905:25

В Иркутской области идет эвакуация людей

ГУ МЧС по Иркутской области

Более тысячи человек эвакуированы в Иркутской области за минувшие сутки. В зону новой волны паводка попали шесть районов. За сутки там выпала почти месячная норма осадков.

Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся на 63 сантиметра выше критической отметки. По прогнозам, выйти из берегов могут и другие реки области. Уже идут работы по откачке и отведению воды.

Тем временем военнослужащие Минобороны России восстанавливают подъездные дороги в Тулуне, разрушенные из-за паводка, проводят мониторинг питьевой воды и дезинфекцию социально-значимых объектов.

Военные инженеры восстановили шестой участок защитной дамбы на реке Ия. Для этого потребовалось почти четыре тысячи кубометров грунта, передает телеканал "Россия 24".

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