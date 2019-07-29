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29 июля 201906:30 Георгий Подгорный

В Приамурье армия и МЧС возводят дамбы для защиты от наводнения

В Приамурье армия и МЧС возводят дамбы для защиты от наводнения

В Амурской области, в пострадавших от наводнения районах, подтоплены около 650 домов, жители 17 населенных пунктов не могут выехать из них, так как дороги размыты и залиты водой. Более 1300 человек эвакуированы. На помощь людям отправились военные и железнодорожники.

Амурская область сопротивляется паводку, который уже накрыл ряд населенных пунктов и готовится к приходу стихии. Она движется в сторону регионального центра.

В Благовещенске иллюзий никто не строит: вода придет. Уровень двух рек Амура и Зеи поднимается практически на метр каждые сутки.

Поэтому слабые места города, которые могут попасть под затопление, укрепляют даже ночью. Работы идут круглосуточно. Тяжелая техника и рабочие сооружают насыпи; на них мешки с песком. Стихию здесь ждут уже 30 и 31 июля. При подготовке учитывают опыт, который получили в борьбе с паводком ещё в 2013 году. Тогда под масштабное затопление попали 190 тысяч жителей. На этот раз последствия удастся минимизировать.

Под затопления попали 16 населенных пунктов. 12 из них вовсе оказались отрезаны от дорожных путей сообщения. МЧС к эвакуации людей из районов подключило вертолеты. Доставлено 3,5 тонны воды, продукты; по воздуху эвакуированы 150 человек. Наиболее сложная обстановка сложилась на территории Мазановского и Селемджинского районов, где из 10 затопленных населенных пунктов эвакуированы 1 304 человека, в том числе 380 детей.

К борьбе с паводком подключились и военнослужащие Восточного военного округа. Они подвозят грунт и укрепляют старую дамбу в районе города Свободный. В работах участвуют 80 человек и специальная техника.

Кроме того, более 60 военнослужащих от Дальневосточного высшего общевойскового командного училища привлечены для проведения работ по укреплению береговой линии реки Зея в Благовещенске.

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