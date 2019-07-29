Боевики в Нигерии убили более шести десятков человек

Число жертв атаки боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам" в Нигерии достигло 65 человек, еще 10 ранены. Об этом сообщает агентство "Франс Пресс" со ссылкой на местные власти.

По информации агентства, двойная атака произошла на северо-востоке страны во время похоронной церемонии. Глава местной администрации заявил, что более 20 человек погибли в ходе первой атаки боевиков на процессию, десятки других были убиты, когда попытались догнать террористов.