29 июля 201907:48
Запуск к МКС первого корабля Crew Dragon с экипажем перенесен на декабрь
Первый испытательный полет корабля Crew Dragon с астронавтами на борту снова перенесен. На этот раз на середину декабря.
Ранее старт откладывали на более поздний срок из-за взрыва, который произошел при испытании системы аварийного спасения корабля. На прошлой неделе вице-президент компании Space X заявил, что сомневается, полетит ли Crew Dragon с экипажем в нынешнем году, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
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