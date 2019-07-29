Колумбиец Эган Берналь выиграл Тур де Франс-2019

На дорогах Франции завершилась престижнейшая шоссейная веломногодневка "Тур де Франс". Победителем генеральной классификации гонки стал колумбийский гонщик Эган Берналь из команды Ineos. Он стал первым представителем Колумбии, выигравшим "Тур де Франс".

Кроме того, Берналь – самый молодой победитель веломногодневки за последние 84 года. На момент триумфа в "Тур де Франс" ему исполнилось 22 года и 196 дней. Время колумбийца по итогам всех этапов веломногодневки составило 82 часа 57 минут.

Второе место в общем зачете занял британец Герайнт Томас из команды Ineos, отставший от Берналя на 1 минуту 11 секунд. Тройку лучших замкнул голландский велогоншик Стевен Крейсвейк из Jumbo-Visma, отставание которого составило 1 минуту 31 секунду.

Российский гонщик Ильнур Закарин, представляющий команду Katyusha Alpecin, завершил "Тур де Франс"-2019 на 51 месте. Он отстал от Берналя на 1 час 55 минут 57 секунд.