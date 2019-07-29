Более 300 детей эвакуировали из летних лагерей Приамурья

Полицейские поддерживают порядок в подтопленных территориях Приамурья. Дополнительные силы брошены на север края. Пока сигналов о фактах мародерства не поступало, заверили в управлении МВД. Под присмотром и пункты временного размещения, выставлены дополнительные посты ДПС. На трассе Введеново-Экимчан в районе Новокиевского Увала и на участке трассы Новокиевский Увал-Норск в районе Вознесеновского ключа ограничено движение.

Кроме того, сообщает ГТРК "Амур", из загородных лагерей эвакуировали более 300 детей. Автобусные колонны сопровождали наряды дорожно-патрульной службы. Пока остаются работать морской центр в Свободненском районе, лагерь "Красный Яр" в Белогорском и "Колосок" на Мухинке. Дорога, ведущая к этим турбазам закрыта. Также, в Белогорье перекрыли проезд под железнодорожным мостом и соорудили дамбу. Превентивная мера должна сдержать натиск Зеи и снизить ущерб от подтопления. Доставлено 42 железобетонных блока и 1300 мешков с песком. Такая же дамба построена в районе Утеса (со стороны острова Большой Белогорский). В селе проводится разъяснительная работа и подворовые обходы. В зоне подтопления остаются девять домов. Для их жителей развернут пункт временного размещения в местной школе.

Вместе с тем, во многих городах и сёлах области организованы пункты сбора гуманитарной помощи. Где именно, следует уточнять в местных администрациях. В Благовещенске, например, вещи для пострадавших до 1 августа ждут в центре соцобслуживания "Доброта" по адресу: улица Рабочая, 65. Требуются постельные принадлежности, новая или в хорошем состоянии одежда и обувь, предметы личной гигиены. Также необходимо собрать детей к школе, поэтому принимаются ранцы, канцелярские принадлежности, тетради и дневники. Все собранные вещи 2-го августа будут переданы в пострадавшие районы.