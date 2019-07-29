Банк "Ассоциация" лишился лицензии

Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация" (Нижний Новгород).

Как говорится в сообщении регулятора, банк признал отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в иностранном банке. Доформирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств.

Банком "Ассоциация" нарушались законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, по этой причине в последние 12 месяцев ЦБ не раз применял к нему меры, в том числе ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

По данным регулятора, на счетах "Ассоциации", открытых в иностранном банке, отсутствовали средства на сумму более 3,8 миллиардов рублей, что более чем вдвое превышает величину собственных средств кредитной организации.

Факт отсутствия указанных денежных средств признало руководство кредитной организации. В адрес банка было направлено предписание с требованием о формировании резервов на возможные потери по фактически несуществующим денежным требованиям к иностранному банку в размере 100%. Согласно отчетности, капитал банка полностью утрачен.

Банк был участником системы страхования вкладов, суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.

По величине активов кредитная организация занимала 170 место в банковской системе Российской Федерации.