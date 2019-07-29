Синоптики ждут рекорда, москвичи утепляются

В понедельник в Москве и области ожидается переменная облачность, температура будет ниже нормы на 9 градусов.

Как рассказал РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков, столбик термометров не поднимется выше 15-17 градусов, что на 9 градусов ниже нормы, осадков не ожидается.

При этом северный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

По словам синоптика, 15-17 градусов для 29 июля – это ожидаем рекорд этого века, самый холодный день для этой даты.

Однако 30-31 июля температура в Москве опустится до 11-16 градусов тепла. Похолодание может побить температурный рекорд 1977 года для этих дней, передает ТАСС. При этом ночные температуры не превысят 5-10 градусов.