"Динамо" претендует на нападающего дортмундской "Боруссии"

Московское "Динамо" в ближайшее время может приобрести нападающего дортмундской "Боруссии" Максимилиана Филиппа. 25-летний немецкий футболист может обойтись бело-голубым в 20 миллионов евро.

Конкурентом "Динамо" в споре за Филиппа является франкфуртский "Айнтрахт", сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Kicker. Впрочем, именно "Динамо" рассматривается в качестве наиболее вероятного места продолжения карьеры игрока.

В минувшем сезоне Филипп сыграл за "Боруссию" 23 встречи, в которых стал автором двух голов и трех результативных передач. Действующее соглашение форварда с дортмундским клубом рассчитано до 2022 года. За "шмелей2 он выступает с 2017 года.