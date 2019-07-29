В Якутии более 20 человек отравились шаурмой

В Якутии зафиксировано массовое отравление шаурмой. Более двадцати человек пострадали, в их числе восемь детей.

На 09:00 в понедельник, 29 июля, за медицинской помощью обратились 22 человека. Пострадавшие — жители Чурапчинского района. В настоящее время все обратившиеся получают лечение, в условиях стационара находятся двадцать человек.

Под подозрение попало местное кафе быстрого питания. Уже проведены санитарно-эпидемиологическое и административное расследования, по результатам которых обнаружены многочисленные нарушения. Среди них несоблюдения медицинского осмотра, условий хранения сырых и готовых блюд, отсутствие гигиенического обучения у сотрудников и обеспечения дезинфекционного режима.

В настоящее время отобраны пробы пищевых продуктов, а также смывы с объектов внешней среды. Также проведен забор материала от персонала кафе, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Деятельность кафе приостановлена. Возбуждено административное дело. Санитарно-эпидемиологическое расследование и профилактические мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось о массовом отравлении людей в Москве. Пострадавшие приобретали еду через вендинговые аппараты сети здорового питания Healthy Food.