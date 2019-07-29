Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам

Ранее стало известно, что в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов. Их заменят специальные карты с чипом, внутри которых будут содержаться цифровые копии паспортных данных. Россияне рассказали о своем отношении к скорому нововведению.

Соответствующие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения. 85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению. Основная причина нежелания заключается в опасении за низкую стойкость цифровой карты к хакерству, а также незаконным вмешательствам.

Отмечается, что получить электронный паспорт хотела бы почти треть россиян — 31 процент. Из желающих большая часть мужчины (36 процентов), а также молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41 процент).

Россияне также отметили ключевое достоинство электронного паспорта. По их мнению, самое главное заключается в том, что в одном документе содержатся все необходимые данные. О важности такого критерия рассказали 11 процентов жителей. Еще 8 процентов отметили долговечность паспорта такого формата и столько же подчеркнули низкие риски его потери и компактность. 7 процентов россиян рассказали о практичности цифрового документа.

Жители России поведали и об основном, по их мнению, недостатке паспорта. 22 процента отметили его ненадежность, а 8 процентов высказались об опасении сбоев в системе и базе данных. 4 процента россиян переживают за то, что существует риск утечки данных третьим лицам. 3 процента считают, что не везде смогут пользоваться таким документом.

Среди полезных функций цифрового паспорта россиянами отмечена возможность его использования в качестве банковской карты (получение зарплат, пенсий, оплата услуг и так далее). Также жителей страны прельщает наличие в документе нескольких документов одновременно: ИНН, полис, водительские права и прочее.