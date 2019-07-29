СБУ усилит контрразведку и перестанет бороться с коррупцией

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Данилюк сообщил, что офис президента Украины Владимира Зеленского готовит реформу Службу безопасности, передает РИА Новости.

По словам Данилюка, остальные реформы абсолютно не будут иметь смысла без реформирования СБУ. Он отметил, что СБУ должна стать более мощной в ключевой сфере – контрразведке. Следующий шаг — убрать дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическая сфера и борьба с коррупцией.

Данилюк отметил, что реформу ведомства поддерживают многие международные партнеры.