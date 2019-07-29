Сахалинские водители устроили "зеленый" самосуд над воришкой

Распространенный среди водителей такси способ наказания "зайцев" переняли водители из Южно-Сахалинска, поймавшие на месте преступления автомобильного воришку. Позеленевшего их стараниями злоумышленника сняли на видео.

Эти кадры, как уточняет ASTV.ru, были сделаны в конце минувшей недели в 25-м микрорайоне города. На записи виден молодой человек, лицо и руки которого вымазаны зеленкой, а на спине красуется надпись "Барыга в жизни".

По уверению очевидцев, молодого человека поймали во время проникновения в автомобиль, далеко не первый в этом районе. Обращаться в полицию мстители не стали, прибегнув к "народным" средствам. "Зеленого" злоумышленника позже отпустили, но не исключено, что теперь им заинтересуются стражи порядка.