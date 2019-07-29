Мария Шарапова опустилась в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг, в котором произошли изменения, коснувшиеся российских спортсменок. Так, Мария Шарапова потеряла одну строчку и опустилась с 81 на 82 место. В ее активе 740 очков.

Статус первой ракетки России все также сохраняет за собой Дарья Касаткина, располагающаяся на 40 месте мирового рейтинга. Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова отыграли по одной позиции и теперь занимают 43 и 47 места соответственно. В то же время сразу 10 строчек потеряла Анастасия Потапова, занимающая теперь 74 место.

Лидером же мирового рейтинга WTA по-прежнему является австралийка Эшли Барти, у которой 6605 очков. Японка Наоми Осака – вторая с 6257 баллами, а чешка Каролина Плишкова замыкает тройку с 6055 очками.