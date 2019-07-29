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29 июля 201911:21

"Спартак" готов заплатить до 15 миллионов евро за голландского хавбека

EPA

Московский "Спартак" продолжает работу на трансферное рынке и теперь намерен выкупить трансфер футболиста голландского АЗ Гуса Тила. Клубы ведут переговоры, однако пока к соглашению по данной сделке они не пришли.

Представители "Спартака" пока не смогли договориться с голландским клубом по сумме отступных за Тила. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на 1limburg.nl, красно-белые готовы заплатить за игрока от 10 до 15 миллионов евро.

Сам 21-летний игрок средней линии ранее признался, что ему интересен вариант с продолжением карьеры в "Спартаке". Теперь же Тил и вовсе поставил ультиматум руководству АЗ — играть за клуб из Алкмара он больше не собирается, и хочет стать спартаковцем.

Тил является воспитанником АЗ. Всего в его активе 95 матчей за основную команду алкмарцев, в которых он 28 раз поржала ворота соперников.

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