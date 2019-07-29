Убийство у входа в ивановский ночной клуб попало на видео

Ранним воскресным утром у входа в ивановский ночной клуб был убит нетрезвый мужчина. За несколько минут до своей смерти он буянил и агрессивно приставал к девушке.

По информации портала IvanovoNews, инцидент произошел около клуба "Рокко" 28 июля около четырех часов утра. Нетрезвый ловелас пытался познакомиться с девушкой, получил отказ и, по словам свидетелей, ударил ее по лицу.

Девушка вызвала подмогу, которая появилась в лице двух крупных парней. После недолгих разбирательств, хулиган бросился на одного из них и получил пулю в глаз из травматического пистолета.

Дебошир 1991 года рождения умер через несколько минут в карете скорой помощи. Мужчина с пистолетом сумел беспрепятственно скрыться, а его приятель, прыгая с парапета, умудрился сломать обе ноги.

По подозрению в убийстве полиция разыскивает мужчину 1992 года рождения, передвигающегося на седане черного цвета. Сообщения о его задержании не поступали.