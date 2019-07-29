Челябинский метеорит помог в разгадке тайны огненных шаров на перевале Дятлова

В разгадке тайны огненных шаров на перевале Дятлова помог челябинский метеорит. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал".

Тайна появления загадочных огненных шаров в деле о гибели тургруппы студентов на перевале Дятлова до сих пор не оставляет в покое многих исследователей. Некие "светящиеся объекты" упомянуты даже в уголовном деле. О странном свечении в день происшествия говорили и местные жители.

Ранее следователи предполагали, что причиной мог послужить пуск метеорологической ракеты или какое-то чрезвычайное природное явление. Упоминание о "ярких шарах" встречается и в тексте показаний отца одного из участников экспедиции Юрия Кривонищенко. Во время допроса он сообщил, что на поминальном обеде студенты рассказали, как ночью 1 февраля увидели поразительное световое явление вслед за которым раздался сильный гром. Но что за огненные шары способны убить сразу 9 человек?

Современные ученые выдвинули новую версию: ключом к разгадке тайны перевала Дятлова могут стать события, произошедшие на Южном Урале 15 февраля 2013 года. Напомним, тогда метеорит взорвался в небе над Челябинском и упал в 69 километрах от города в озеро Чебаркуль. Взрывной волной были выбиты стекла во многих домах.

Эксперты предполагают, что похожий метеорит мог упасть и в районе горы Отортен, где тоже есть крупное озеро. Это явление объясняет ожоги, оставшиеся на деревьях у слона. Паника среди студентов, вероятнее всего, возникла именно из-за взрывной волны. Поэтому ребята пытались срочно покинуть палатки, даже не успев одеться.

По мнению специалистов, участники тургруппы получили контузию от сильного шума и потом скончались от переохлаждения. По официальной информации, в период с 1950-го по 1959 год было зарегистрировано более 60 случаев падения "небесных тел".