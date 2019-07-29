"Безнадежно больная": омские врачи отказали в лечении 17-летней девушке

В Омске врачи признали 17-летнюю Анастасию Мантуло безнадежно больной и порекомендовали родителям девушки продолжить лечение дома. Мама пострадавшей отметила, что их семья оказалась заложниками "очень страшной и чудовищной ситуации".

Анастасия пострадала в результате трагического случая. 15 декабря 2018 года ее сбил водитель, находившийся в нетрезвом состоянии. В результате случившегося девушка ударилась головой о лобовое стекло автомобиля и потеряла сознание. Врачи госпитализировали Мантуло и пытались спасти ей жизнь. Первые три месяца пострадавшая шла на поправку, а затем пережила клиническую смерть. В марте 2019 сердце Анастасии остановилось на несколько минут, что привело к повторной гипоксии и тяжелому поражению мозга. В настоящее время девушка не вернулась к состоянию ясного сознания, она не реагирует на внешние раздражители и не двигается.

Мама пострадавшей Марина Мантуло рассказала, что врачи детской больницы № 4 сказали родителям девушки, чтобы те забирали ее домой и лечили сами, поскольку не видели смысла в дальнейшем лечении. Женщина отметила местному изданию "НГС.Омск", что обращалась за помощью во многие клиники, в том числе в соседних областях. Ей везде отказывали, поскольку врачи сомневались, что девушка переживет транспортировку, поскольку у нее слабое сердце. "А в Омске нам сказали забирать Настю домой, ухаживать за ней самостоятельно и потихоньку умирать дома. Омские врачи поставили на моей дочери крест", — отмечает мама Анастасии. По ее словам, в справке, которую выдали в больнице при выписке, указан неврологический статус "безнадежно больная".

Местное издание приводит комментарий областного минздрава. По словам специалистов, девушке была проведена сложная операция и лечение проводилось в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. После окончания специализированного лечения Анастасию перевели в паллиативное отделение Детской городской больницы. После лечения в данном учреждении документы девушки были направлены в Российский реабилитационный центр "Детство" с целью отбора пациентов для оказания специализированной помощи. Там вынесли заключение, что реабилитация в данном учреждении Мантуло не показана. В пресс-службе минздрава Омской области отметили, что в виду отсутствия реабилитационного потенциала ребенку показана паллиативная помощь, поскольку хирургических или терапевтических методов лечения патологии девушки не существует.

Мать девушки рассказала, что пьяный водитель, который сбил ее дочь, получил наказание в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.