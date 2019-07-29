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29 июля 201912:20

Вору в законе Циркачу нашли статью

Следственный комитет возбудил уголовное дело на вора в законе Олега Пирогова по кличке Циркач. Дело возбуждено по статье 210.1 Уголовного кодекса "Занятие высшего положения в преступной иерархии", передает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Вором в законе Циркач стал в 2011 году, и с этого момента начал координировать действия организованных преступных групп в Подмосковье. Он также поддерживает связи между криминальными авторитетами и принимает участие в разделе сфер влияния и преступных доходов.

Неоднократно был судим за кражи, вымогательство, незаконный оборот наркотиков и подделку к документов. Правоохранительные органы принимают "исчерпывающие меры" для установления местонахождения Циркача и его задержания, сообщили в Следственном комитете.


Первым в России криминальным авторитетом, арестованным по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, стал 43-летний вор в законе Николай Кузьмичев по кличке Коля Томский.

Ранее в Подмосковье задержали пятерых участников преступной группы, находящейся под руководством Циркача и занимавшейся похищением людей и вымогательством.

Летом прошлого года преступники требовали от жителя Ногинска переоформить на их знакомую земельный дом с участком стоимостью более 1 миллиона рублей, на размышления дали сутки и пригрозили убийством сына-бизнесмена мужчины, если тот откажется.

На следующий день они избили сына, угрожали оружием и требовали документы на собственность, потом увезли в его квартиру, забрали машину, бытовую технику и деньги на сумму более миллиона. Через два дня они вновь похитили молодого человека, увезли в Электросталь, избили и, угрожая автоматом, потребовали написать "долговую расписку" на сумму 880 тысяч рублей.

Через четыре дня они опять похитили молодого человека, удерживали две недели, избивали и требовали передать им 1,7 миллиона рублей, которые в итоге и получили от потерпевшего.

Участникам группы от 24 до 38 лет, непосредственным их руководителем был 32-летний уроженец ближнего зарубежья по кличке Шико – сейчас он отбывает срок. Вопрос об аресте задержанных решится в ближайшее время.

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