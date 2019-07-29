6-летняя девочка в Саратове жила на подпольной псарне

Сотрудники полиции Саратова изъяли 6-летнюю девочку из семьи, которая содержала подпольную псарню. Об условиях проживания ребенка стало известно после того, как местная зоозащитница Изабелла Фаизова опубликовала соответствующий пост в социальной сети.

В субботу, 27 июля, женщина написала пост в Facebook, в котором рассказала об изъятии собак у "плодильщицы". По ее словам, забрали около 19 животных, среди них шпицы, йорки, тои и прочие мелкие породы, их щенки, а также метисы.

Зоощащитница рассказала, что в данных условиях также проживает ребенок. "Где ПДН?" - спросила Фаизова, имея в виду подразделение по делам несовершеннолетних.

Женщина отметила, что у некоторых собак есть клеймо и документы, потому она подозревает, что часть животных могла быть украдена или выкуплена с популярного сервиса объявлений. Зоозащитница также опубликовала серию снимков, на которых видны антисанитарные условия жилого помещения: разнообразный мусор, беспорядок, грязные клетки с животными. Среди всего этого и проживала 6-летняя девочка.

Как сообщает издание "Версия Саратов", ссылаясь на ГУ МВД по области, ребенка изъяли из семьи владельцев подпольной псарни. Установлено, что до мая 2019 года взрослые находились на учете комиссии по делам несовершеннолетних, но два месяца назад их оттуда сняли. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.