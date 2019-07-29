Уайт рассматривает Макгрегора в качестве резервиста боя Нурмагомедов - Порье

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщил о том, что бывший чемпион организации Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон. Уайт признался, что ирландец может стать резервным бойцом поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

"Я разговаривал с Конором на прошлой неделе. Он хочет вернуться и сейчас наблюдает за тем, что случится в сентябре, — признается Уайт, слова которого приводит ТАСС со ссылкой на MMA Junkie. – На данный момент будут драться Хабиб и Порье, но вы же знаете, как работает этот бизнес – случиться может все, что угодно. Обычно так и происходит. Посмотрим, чем все это закончится".

Напомним, что свой предыдущий бой Макгрегор провел как раз против российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Победа осталась за россиянином, а после боя произошла массовая драка, по итогам которой ирландец был дисквалифицирован на полгода, а Нурмагомедов – на девять месяцев.

Ранее Макгрегор признался, что в том бою использовал против соперника из России запрещенный прием.