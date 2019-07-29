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29 июля 201913:06

Что ж вы за дебилы? Соратник Зеленского высказался о Дне Победы на Украине

Страна.ua

Известный украинский блогер Максим Бужанский, избранный депутатом Верховной рады Украины от президентской партии "Слуга народа", дал интервью изданию Страна.ua, в котором высказал свое мнение о праздновании в стране Дня Победы и о георгиевской ленточке.

Он сказал, что не поддержит фракцию, если она вдруг решит отменить этот праздник.

"Я проголосую "против" и спрошу: "Что ж вы за дебилы? – говорит Бужанский.

"Пусть не празднуют, горюют", — добавил он и задал вопрос о дне, который на Украине теперь называют днем "Памяти и примирения". "А что конкретно вы помните и с кем решили примиряться?" – спросил депутат.

Рассуждая об этом, Бужанский отмечает, что и с современными немцами украинцы и так живут в мире, а "с теми, кто был повешен после Нюрнбергского трибунала", он примиряться не согласен.

Депутат также отметил, что "история уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел". "Единственный результат Майдана — легализация нацизма", — говорит Бужанский.

При этом на вопрос о возможности реабилитации на Украине георгиевской ленточки, он сказал, что "символ победы — это не георгиевская ленточка, а красное знамя Победы над рейхстагом", и ему "не нужны дополнительные символы".

Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский 9 мая пришел на могилу деда — участника Великой Отечественной войны Семена Ивановича Зеленского.

В 2015 году Верховная рада Украины изменила официальное название Дня победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне, и теперь украинцы отмечают "День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", напоминает РИА Новости.

Кроме того, в 2017-м на Украине вступил в силу закон, согласно которому публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения караются штрафом или арестом на срок до 15 суток.

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