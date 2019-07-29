В режиме GTA: британец дважды сбил пытавшегося его остановить пешехода

Дорожный конфликт в британском Ньюкасле обернулся захватывающим дух выяснением отношений, в ходе которого одного пешехода дважды сбили машиной, сообщает The Independent.

Инцидент произошел вечером 27 июля в центре города, но что стало причиной стычки, до сих пор остается загадкой — полиция до сих пор не задержала никого из участников противостояния. По версии очевидцев, один из которых и сделал представленную выше запись, владелец Ford Focus едва не сбил переходившую дорогу пару, после чего между ними завязался спор о знании правил дорожного движения. У едва не оказавшейся под колесами машины женщины первой закончились аргументы, так что она каблуком попыталась разбить лобовое стекло машины.

Водитель и его пассажир, искавшие средства возмездия в багажнике, быстро вернулись в салон и, выехав на тротуар, первый раз сбили спешившего на помощь спутнице мужчину. Тот быстро поднялся на ноги и ринулся мстить обидчикам, но водитель пошел в контратаку и повторно сбил убегавшего пешехода, а сам скрылся.

Пострадавшие возлюбленные удалились с места до приезда полицейских, в больницу никто из участников GTA-конфликта не обращался.