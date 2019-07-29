Чурикова рассказала о состоянии здоровья

Российская актриса Инна Чурикова рассказала о своем самочувствии. По ее словам, она идет на поправку.

"Самочувствие все лучше и лучше, собираюсь домой", — сообщила артистка "Интерфакс".

Эту информацию подтвердил и супруг Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов. Он отметил ТАСС, что актриса чувствует себя лучше и в скором времени планирует выписаться. "Я надеюсь, что так и будет", — подчеркнул Панфилов.

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер тоже прокомментировал состояние здоровья Чуриковой. Он сообщил РИА Новости, что "Инна Михайловна в идеальном состоянии и через день-два выпишется из больницы". Варшавер отметил, что недавно звонил актрисе и та находится в "отличном настроении". "Если бы театр был открыт, то она бы уже пришла на работу". Также директор театра "Ленком" рассказал о возможных планах артистки после выписки: "Наверное, с Глебом Анатольевичем они поедут отдыхать".

Ранее сообщалось, что Инне Чуриковой стало плохо во время спектакля "Старая дева". Актриса внезапно упала со сцены. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.