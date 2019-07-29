Всех обманутых дольщиков Дона обеспечат жильем до 2021 года

На решение проблем обманутых дольщиков из бюджета Ростовской области выделили более одного миллиарда рублей. В Таганроге на встрече с жителями, пострадавшими от недобросовестных застройщиков первый замгубрнатора Игорь Гуськов обещал, что всех обеспечат жильем до 2021 года.

Как информирует ГТРК "Дон-ТР", Таганрог второй город после Ростова, где наиболее остро стоит проблема обманутых дольщиков. В реестре недостроев 10% всех несданных домов в регионе, среди которых многоэтажный дом сроком давности 23 года.

Первый замгубернатора Ростовской области и глава администрации Таганрога осмотрели все проблемные объекты, по каждому дому вынесено предложение. Окончательное же решение остается за дольщиками. Игорь Гуськов подчеркнул, что сохраняется возможность завершения строительства домов, которые не достроены, либо дольщикам предложат квартиры в других домах. На эти цели в бюджете области выделены значительные средства — 1 миллиард 200 миллионов рублей.