29 июля 201913:09
Механики Red Bull провели рекордный пит-стоп в истории "Формулы-1"
Команда "Формулы-1" Red Bull установила абсолютный рекорд по скорости обслуживания машин на пит-стопах на минувшем Гран-при Германии. Повезло голландцу Максу Ферстаппену, болид которого выехал из боксов спустя 1,88 секунды.
Примечательно, что прежний рекорд по данному показателю также принадлежал команде из британского Милтон-Кинс. Ранее в нынешнем сезоне механики команды отличились на Гран-при Великобритании, когда обслужили болид другого гонщика команды Пьера Гасли за 1,91 секунды.
Также отметим, что тройку лучших результатов в истории "Формулы-1" входит время, показанное механиками Williams. На Гран-при Азербайджана они выпустили из боксов своего пилота спустя 1,92 секунды.
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