Росрыболовство намерено судиться по поводу обмеления Волги

Средневолжское территориальное управление Росрыболовства завершило административное расследование по фактам обмеления Волги. Дело направлено в суд, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Об обмелении Волги весной сообщали жители Казани, Ульяновска, Самары и Твери. В середине мая уровень воды в Куйбышевском водохранилище опустился с 53 до 50 метров. Критическая отметка для судоходства – 49 метров.

Причиной обмеления Куйбышевского и Саратовского водохранилищ мог стать сброс воды на Жигулевской ГЭС, считают в Росрыболовстве. В мае ведомство начало расследование, теперь же материалы переданы в суд для рассмотрения.

В ходе расследования были установлены нарушения правил охраны водных биологических ресурсов. Возмещение ущерба будет разрешено в гражданско-правовом порядке.