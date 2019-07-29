Француз Патрис Эвра объявил о завершении карьеры футболиста

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции по футболу Патрис Эвра объявил о том, что принял решение завершить профессиональную карьеру игрока. Экс-защитник признался, что планирует остаться в футболе и стать тренером.

"Моя карьера официально закончена. С 2013 года я обучаюсь на лицензию УЕФА категории В, а после окончания учебы хочу получить и лицензию А, — сказал Эвра, слова которого приводит Спорт24.Ru со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. По моим планам через полтора года я смогу возглавить команду".

Напомним, что за время своей карьеры Эвра выступал за такие команды как "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Ницца", "Марсель", "Монако" и "Вест Хэм". В общей сложности француз завоевывал 20 трофеев.