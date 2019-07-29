Гибель гонщика "Московской мили": СК начал проверку

В Раменском районе Подмосковья Следственный комитет проводит проверку по факту гибели гонщика "Московской мили". Во время соревнований по дрэг-рейсингу на аэродроме Быково один из пилотов не справился с управлением и вылетел с трассы. Болид на огромной скорости снес телевизионную вышку и загорелся. Меньше минуты потребовалось дежурной бригаде медиков, чтобы оказаться на месте, но спасти пилота не удалось.

"Организовано проведение доследственной проверки. К настоящему времени изъят автомобиль, а также документация по проведению автогонок. Назначено проведение медицинской экспертизы, планируется назначение автотехнической. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", — рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Московская миля" проходит во второй раз. Главная задача соревнований — дать возможность владельцам суперкаров продемонстрировать мощь своих автомобилей не на столичных улицах, а на специальных площадках. Теперь следователи проверят организацию гонок и соблюдение правил безопасности во время заездов.