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29 июля 201914:06

Большую воду в Иркутске сдерживает дамба, построенная месяц назад

В Иркутске для того, чтобы сдержать поток воды с поднявшейся реки Иркут, коммунальные службы устанавливают дополнительные дамбы, а неравнодушные люди со все страны отправляют посылки в регион, куда пришла большая вода.

Глава Иркутска Дмитрий Бердников сообщил, что дамба, сооруженная месяц назад на улице Пляжной, показала свою эффективность: сейчас она сдерживает воду в Иркуте.

Однако, по его словам, есть необходимость поднять дамбу еще на метр. "Эти работы будут выполнены в течение нескольких часов". – сказал мэр.

Кроме того, дополнительно 29 июля будет отсыпана дамба на улице Олонской, на улицу будет завезено два КАМАЗа щебня для отсыпки размытой дороги, сообщил Бердников.

Во время объезда территорий, которые попали в зону подтопления, мэр Иркутска дал распоряжение укрепить и поднять дамбу в районе улицы Иркута Набережная как со стороны Иркута, так и со стороны реки Каи, передает "Интерфакс".

По состоянию на 16:00 по местному времени (11:00 по Москве) 29 июля уровень воды в Иркуте составлял 294 сантиметра при критическом значении 320.


Почта России, тем временем, продолжает принимать посылки для пострадавших от паводка.

В Иркутск уже доставлено больше 10 тысяч посылок с гуманитарной помощью.

В них – самое необходимое для людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах: средства личной гигиены, товары первой необходимости (одежда, обувь), нескоропортящиеся продукты питания, а также мобильные телефоны.

Как отмечает пресс-служба Почты России, среди регионов, жители которых активнее всего отправляют в пострадавший от паводка регион гуманитарную помощь, Москва, Петербург, а также Московская, Брянская, Калининградская, Тверская, Самарская и Челябинская области, Краснодарский край и Татарстан.

В случае резкого повышения уровня воды в реках быть готовыми покинуть свои дома призвали жителей и власти иркутского Тулуна.

По сообщениям мэрии Тулуна, в связи с обильными осадками уровень воды в реке Ия продолжает неуклонно расти, что создает угрозу подтопления города и его инфраструктуры.

В зоне подтопления оказалась городская котельная, она приостановила свою работу. Сейчас производится разбор и вывозка резервного оборудования на водозаборе, передает РИА Новости.

Для эвакуации граждан развернут пункт временного пребывания, в нем уже размещено больше 40 человек.

27 июля сообщалось, что только за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение, во время которого 25 человек погибли, семеро пропали без вести, было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов.

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