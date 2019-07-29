Совфед: предложение ввести в Россию украинские войска исходит от нездорового человека

Предложение ввести в Россию украинские войска может исходить только от нездорового человека, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он назвал эту идею примитивной и посоветовал украинской армии разобраться в первую очередь с украинскими нацистами, которые "диктуют свои условия власти".

Цеков также призвал украинских политиков и журналистов быть более взвешенными в своих высказываниях, передает РИА Новости.

Ранее бывший шеф-редактор украинского Forbes Максим Кухар заявил, что Рада должна дать разрешение верховному главнокомандующему на ввод войск в Россию для поддержки новой демократической власти.