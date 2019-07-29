Вертолет Ми-26 развалился на части после аварийной посадки в Якутии

Вертолет Ми-26 совершил аварийную посадку спустя несколько минут после взлета из Якутска. Винтокрылая машина, по некоторым данным, принадлежащая Пограничной службе ФСБ РФ, завалилась на бок и развалилась на две части.

Ми-26 рухнул примерно в 10 километрах от аэропорта вниз по течению Лены, в районе поселка Жатай.

"Произошла аварийная посадка вертолета, в результате которой воздушное судно завалилось на бок", — сообщил FlashSiberia источник в экстренных службах республики.

На фото с места видно, что у винтокрылой машины отвалилась хвостовая часть, пожара удалось избежать. О причинах ЧП ничего не сообщается.

По предварительной информации, никто из находившихся на борту пяти человек не получил серьезных травм.