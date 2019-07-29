Фермерам упростили правила торговли на рынках

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, освобождающий фермерские хозяйства от обязанности оформлять карточки продавца. Документ был инициирован Самарской губернской думой. Теперь на торговом месте достаточно иметь договор о предоставлении этого места и документ, удостоверяющий личность.

Ранее реализовывать на рынке продукцию можно было только при наличии карточки продавца, которая выдавалась при заключении договора о предоставлении торгового места. Получалось, что и у продавцов, торгующих на постоянной основе, и у граждан, время от времени реализующих свою продукцию одинаковые требования к документам, сообщает ТАСС. Учитывая, что оформление карточки требует времени и денег, данные затраты для граждан,торгующих на рынке обременительны, прежде всего на начальном этапе торговли. В результате многие уходят из торговли. К таким выводам пришли авторы документа.

Как передает ГТРК "Самара", проанализировав предложение самарских законодателей, Госдума приняла решение исключить обязательность наличия карточки продавца у фермеров, членов их хозяйств, а также у граждан, которые содержат личные подсобные хозяйства или занимаются садоводством и животноводством с последующей торговлей на рынке.