Эдуард Басурин: Украинские военные отказываются воевать за свой счет

"Украинские военные на Донбассе устали от того, что вынуждены содержать себя за свой счет. Они отказываются за собственные средства восполнять те продукты питания и амуницию, которыми их должно обеспечивать государство", — заявил в эфире программы "60 минут" заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Ранее он сообщил, что украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт, требуя улучшения материального обеспечения личного состава. Зачинщиком стал старший матрос Роман Бондаренко, призывавший сослуживцев прекратить исполнение указания руководства "до приведения в соответствие норм вещевого и продовольственного снабжения на передовых позициях".

Басурин отметил, что Бондаренко находится на хорошем счету у командования, и даже "по приказу министра обороны Украины от 8 июля он получил премию за особые успехи в ведении боевых действий против нашей республики в размере десяти тысяч гривен".

По словам Басурина, "на Украине существует две партии – войны и мира. Сейчас ситуация нормализовалась, но потому как обстановка будет развиваться дальше, станет ясно какая партия побеждает. Если Зеленский за мир, то мир на Донбассе будет", — подчеркнул Эдуард Басурин.