В Германии мужчина столкнул ребенка под поезд

Во Франкфурте-на-Майне на вокзале задержан мужчина, который подозревается в убийстве ребенка.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 29 июля. По предварительным данным полиции, мужчина столкнул восьмилетнего мальчика перед подъезжающим высокоскоростным поездом ICE. Ребенок умер на месте, сообщает издание Hessenschau.

Свидетелями случившегося стали несколько человек. Они утверждают, что мужчина в темной одежде толкнул ребенка. Вскоре полиция задержала подозреваемого, подходящего под описания очевидцев.

На место происшествия прибыли полиция и пожарные, а также шестнадцать машин скорой помощи и вертолет. Как сообщает издание, некоторым очевидцам произошедшего потребовалась медицинская помощь.

По неподтвержденным данным, задержанный также пытался столкнуть с платформы еще одного человека. В настоящее время пути с 4 по 9 перекрыты, не исключены задержки и отмены поездов.