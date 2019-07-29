Минобороны РФ опровергло сообщение об авиаударе по рынку в Сирии

Никто не бомбил рынок в сирийском городе Мааррат ан-Нууман. Российский беспилотник два дня летал в этом районе, 24 и 26 июля. Никаких повреждений, тем более от шести авиационных бомб, обнаружено не было, рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской на брифинге в Министерстве обороны.

Помимо прочего, 25 июля над этим районом пролетел российский военный спутник, он подтвердил информацию с дронов. Рынок работает и сегодня, добавил Рудской. Генерал-полковник выразил сожаление, что крупные мировые СМИ растиражировали неподтвержденные данные.

Напомним, ранее сразу несколько крупных средств массовой информации сообщили, будто российская авиация сбросила шесть бомб на рынок в сирийском городе. Жертвами удара стали 19 человек, среди которых 16 мирных жителей. Ранения получили 45 человек.

Между тем, полеты боевых самолетов ВКС РФ сокращены до минимума, заявил Сергей Рудской. Пилоты в основном занимаются обычной боевой подготовкой и вылетают на разведку. В основном силы военных сконцентрированы на восстановлении мирной жизни в Сирии. За минувший год в Арабскую Республику вернулись почти 330 тысяч беженцев, подвел итоги начальник Главного оперативного управления.