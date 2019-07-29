Игорь Крутой принимает поздравления: ему - 65
Композитор и продюсер Игорь Крутой принимает поздравления: ему исполнилось 65. Его имя прогремело в 87-м после песни "Мадонна". Потом были сотни композиций для мэтров российской эстрады, многие стали шлягерами. Крутой известен как основатель конкурса "Новая волна". Сегодня народный артист России продолжает заниматься любимым делом — работает со звездами и пишет музыку к фильмам.
Москва, два часа дня, дом мамы композитора Игоря Крутого.
- Привет, мам!
- Какая красота!
- Ну, я тебя поздравляю с наступающим моим днем рождения!
"Сам факт, что я в свое 65-тилетие могу прийти и поздравить маму, в ее квартиру — это огромное счастье", — делится юбиляр.
- Вы не боитесь этого числа?
- Нет!
- Нормально?
- Да, у меня с этим нормально. Да, немножечко жаль, что бежит очень быстро.
- Игорь Крутой, Римма Казакова награждаются почетными дипломами фестиваля "Песня-87".
87-й: Александр Серов уже был не новичок, но "Мадонна" популярность превратила в славу.
"Они пришли хорошо одетые, уже такие респектабельные. У Игоря была роскошная шевелюра, Серов пришел в какой-то кожаной куртке с цепями", — вспоминает народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Больше 30 лет прошло с тех времен, как в этом круге появился новый, особенный, "крутой" композитор.
"Игорь как раз не педалирует себя как главного человека на нашей эстраде — он стоит как бы особняком", — продолжает Лещенко.
"Итальянцы говорят: композитор стоит ровно столько, сколько стоит его последняя песня. Поэтому былые заслуги все не в счет, надо все время находиться в форме и работать", — говорит Крутой.
"Когда-то он сказал: давайте пойдем к Пугачевой, надо с ней что-нибудь такое записать. И тогда появилась песня — по-моему, "Любовь, похожая на сон", — рассказывает народный артист России Александр Буйнов.
В 94-м в свои 40 лет Крутой уже полностью погрузился в музыкальную индустрию.
Нью-Йорк, студия на Манхэттене, запись с Анной Нетребко — это тоже Крутой. Недаром его называют "музыкальным кроссовером", проходящим по любому жанру — что работа с Дмитрием Хворостовским, что с Ларой Фабиан. Но он не уходит и с родной эстрады.
"Я, например, очень дорожу произведением, которое он написал на стихи Риммы Казаковой — замечательный романс, я его исполняю практически на каждом своем концерте", — говорит народная артистка России Валерия.
У него — вечный поиск, в себе и в талантах других. Отсюда — и конкурс "Новая волна", и создание Детской академии. Это все — поиск нового.
Они словно встают на ноги и дальше идут сами. Благодарят, а он скромно показывает — не надо, блистай! Сегодня с умилением смотрит на маленький кожаный ботинок — подарок мамы. Это то, в чем он в свое время встал на ноги.
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