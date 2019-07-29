Юрий Назаров о своем "многоженстве": "Я грешил, но никого не бросал"
В фильмографии Юрия Назарова больше 250 кинолент, среди которых такие киношедевры, как "Андрей Рублев", "Адъютант его превосходительства", "Земля Санникова". Хотя, признается актер, есть и те роли, которых он стыдился.
Это он о нашумевшем в конце 1980-х фильме "Маленькая Вера", в котором убедительно сыграл пьющего, но верного мужа.
Сам Назаров, родившийся до войны, рано потерявший отца и уже в восемь лет ставший "мужиком", до сих пор остается приверженцем всего, что связано с СССР.
Его путь в профессию был извилист – в театральный он поступил "за компанию", потом оттуда "сбежал" на целину, ездил по разным городам Союза, пока не понял, что именно актерская профессия – его призвание.
А вот из двух женщин выбрать одну он так и не смог. Уже с детства, рассказывает известный актер в "Судьбе человека", он был влюбчивым.
В четвертом классе он "серьезно" влюбился сначала в Иру, потом в Валю, потом в Эллу... Но "роковым" стало для Назарова имя Татьяна.
Две Татьяны (одна – пианист, другая – художник по костюмам) появились в его жизни почти одновременно. И практически всю жизнь он жил на две семьи.
Когда официальная жена узнавала о рождении детей мужа на стороне, дважды выгоняла его из дома. Но потом прощала – потому что очень любила.
Но и Назаров не хотел разрушать этот брак, хотя и с другой Татьяной разрывать отношения тоже не мог и не хотел.
"Я грешил, но никого не бросал", – говорит актер и добавляет, что "всегда старался жить по совести".
К 82-м годам у него пятеро детей от разных женщин, десять внуков, четыре правнука.
Назаров считает, что мужчина должен нести ответственность за тех, кого он любит, и за тех, кто любит его.
"Я отвечаю за все свои дела", — говорит актер, который никогда не пытался избежать ответственности за детей и платил алименты без всяких судов.
Каково было Назарову разрываться между двумя женщинами? Почему актер не смог выбрать одну из Татьян? Чьей родственницей оказалась его жена, и почему он с ней не развелся, когда в его жизни появлялись другие женщины?
Как к такой жизненной ситуации относились и относятся его дети? Что осознал Назаров, когда "по зову партии" оказался на целине — в Казахстане, и что считает своим главным достижением в жизни?
В "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" – народный артист Российской Федерации Юрий Назаров.
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