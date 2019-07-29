Навального выписали из больницы и отправили в ИВС

Блогера Алексея Навального, которого ранее госпитализировали во время отбывания административного ареста, выписали из больницы после оказания медицинской помощи.

Как сообщает ТАСС, в больнице имени В. Виноградова рассказали, что Навальному оказана необходимая помощь и в понедельник, 29 июля, он выписан.

Ранее сообщалось, что Алексея Навального, находящегося под административным арестом, госпитализировали в одну из столичных больниц после его жалоб на состояние здоровья. Пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш рассказала, что у него возникла острая аллергическая реакция, сильный отек лица, а также покраснение кожных покровов.

В правоохранительных органах сообщили, что после выписки блогера снова доставят в изолятор временного содержания для его дальнейшего отбывания срока ареста.

До этого инцидента Навального задержали и арестовали на 30 суток за административное правонарушение.